Reactie de ultima ora a lui Perez dupa ce au aparut inregistrarile care au aruncat in aer fotbalul! Ce a spus presedintele Realului 

Florentino Perez se afla in centrul unui scandal imens!

Presedintele lui Real Madrid este protagonistul celui mai recent scandal din fotbal, la cateva luni dupa ce a aparut controversa Super Ligii, initiata tot de el, in incercarea de a crea o noua competitie fotbalistica.

El Confidencial a publicat o serie de inregistrari in din 2006, in care Perez ii denigra pe doi dintre cei mai importanti si emblematici fotbalisti ai lui Real Madrid: Iker Casillas si Raul Gonzalez.

Florentino Perez a publicat un comunicat de presa in legatura cu subiectul, facand lamuriri.

"In fata stirii aparute in El Confidencial, in care sunt publicate fraze care imi sunt atribuite, e necesar sa mentionez:

- Frazele reproduse se pronunta in conversatii inregistrate in mod ilegal de D. Jose Antonio Abellan, care incearca de multi ani sa le vanda, fara succes. In mod surprinzator, acum, in ciuda timpului care a trecut, au aparut in ziarul El Confidencial.

- Sunt fraze scoase din conextul discutiei.

- Faptul ca sunt reproduse acum, desi au trecut atatia ani de cand au avut loc, inteleg ca are legatura cu participarea mea ca unul dintre promotorii Super Ligii.

- Am pus situatia in mana avocatilor mei, care studiaza ce actiuni trebuie sa exercite", se arata in comunicat.