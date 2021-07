Mutare de ultima ora pregatita de Perez pentru a-l aduce pe Mbappe la Real Madrid! Cu cine negociaza

Florentino Perez vrea sa dea lovitura pe piata transferurilor.

Real Madrid este pe punctul sa il numeasca pe Luis Campos noul director sportiv al echipei. Portughezul a mai fost seful scouterilor pentru madrileni in sezonul 2012-2013, cand Mourinho era antrenor.

Chiar daca la prima vedere aceasta mutare nu pare rasunatoare, ea poate aduce un castig major pentru clubul spaniol. Campos este omul care l-a descoperit pe Mbappe, in perioada cand lucra la Monaco. Fostul director sportiv al lui Lille a declarat ca are o relatie extraordinara cu starul francez si cu familia acestuia.

"Este adevarat ca stiu familia bine, inca de cand Kylian avea 14 ani. Avem o relatie foarte buna", a precizat Luis Campos pentru L'Equipe.

Pe langa aceasta strategie, Real doreste sa il vanda pe Varane la Manchester United pentru a face rost de banii necesari pentru Mbappe, potrivit The Sun.

Atacantul mai are contract cu PSG pana vara viitoare, iar deocamdata a refuzat sa semneze prelungirea contractului. Chiar daca nu a reusit sa marcheze la Euro 2020, in sezonul recent incheiat, Mbappe a marcat 42 de goluri in 46 de meciuri in toate competitiile pentru parizieni.