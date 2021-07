Florentino Perez se revanseaza fata de fanii Realului! Un titular din sezonul trecut a ajuns la o intelegere pentru prelungirea contractului cu "galacticii"

Vara agitata de la Real Madrid continua.

Florentino Perez este decis sa faca permutari in lotul de jucatori al fostei castigatoare a Ligii Campionilor, iar dupa plecarea lui Sergio Ramos si anuntul inregimentarii lui David Alaba, presedintele gruparii este pe cale sa convinga un nou jucator sa continue la Madrid.

Potrivit jurnalistului Mario Cartagena de la Goal Espana, Nacho Fernandez a batut palma cu Real Madrid si isi va prelungi intelegerea pana pe 30 iunie 2024. "Anuntul este iminent. Este foarte posibil ca Nacho sa semneze chiar azi noul contract cu Real Madrid", a explicat jurnalistul.



In varsta de 31 de ani, Nacho joaca la Real Madrid din 2001! A debutat la echipa mare zece ani mai tarziu, sub comanda lui Jose Mouriho, antrenor la Real Madrid in acea perioada. Pana in prezent, Nacho are 233 de meciuri la prima echipa si 12 goluri marcate. Este unul dintre cei mai iubiti jucatori ai echipei blanco, datorita atasamentului si devotamentului sau.