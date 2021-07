Noi declaratii revoltatoare facute de Perez ies la iveala: "Casillas, saracul barbat, e ca un catelus!"

Apar noi materiale audio cu Florentino Perez, care discrediteaza dur legendele madrilene.

In acest al doilea material, presedintele lui Real Madrid este surprins in timp ce-l critica dur si fara menajamente pe Iker Casillas, fostul capitan al madrilenilor.

"Casillas, saracul om, nu are fruntea nici de doua degete, îl cunosc perfect. Arata ca un unchi senil cand este in preajma iubitei sale. Este absent, este un mic copil, o marioneta, foarte copilaros", spunea Perez in 2008.

"In fata asta nu am incredere nici cat intr-un fir de par. Puiul asta, puii astia, stii la ce se duc... urmaresc faima. Aceasta cumatra se crede artista de film", a mai spus Perez, care a adaugat: "Casillas nu are atitudine, nu vede lucrurile cum ar trebui. La jocul in care s-a decis La Liga, cu Barcelona, el a venit tarziu, eram acolo, venise de la iubita lui, se certasera".

Florentino Perez a emis un comunicat prin care a incercat sa-si justifice declaratiile. Acesta a incercat sa insinueze ca aceste dezvaluiri au, de fapt, legatura cu faptul ca el este promotorul SuperLigii.