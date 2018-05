"Nu conteaza cine e adversarul, Real Madrid e favorita!" Del Bosque pariaza pe Real in finala UEFA Champions League! Marele avantaj al lui Zidane

Real Madrid si FC Liverpool se intalnesc in finala UEFA Champions League care va avea loc sambata, pe 26 mai, pe stadionul Olimpic din Kiev.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Vicente del Bosque, primul antrenor din era galactica a celor de la Real Madrid, este sigur ca echipa lui Zidane poate castiga al treilea an consecutiv UEFA Champions League. Finala de la Kiev va avea loc sambata, pe 26 mai, in fata celor de la FC Liverpool.

Del Bosque a castigat trofeul cu Real in 2000 si 2002, insa Zidane il poate depasi cu un succes al Realului - ar fi al 3-lea trofeul consecutiv! Iar Del Bosque este convins ca echipa lui Zidane va reusi sa-l castige!

"Fara sa dau dovada de un optimism excesiv, cred ca Real Madrid este mai buna, ca Real este cea mai buna echipa din Champions League in acest sezon. Gandind logic, chiar si luand in calcul echilibrul existent in acest turneu, cred ca Real va castiga. Real este intr-un moment foarte bun.



Va fi Bale titular? N-am idee. Ceea ce este foarte bine pentru Real este ca exista multe variante, multe posibile formule de start. Sunt multi jucatori care pot intra in primul 11 si orice alege Zidane va fi un succes. Nu e vorba de predictie. Da, trebuie respectat adversarul, a ajuns pe merit in finala, insa cand Real Madrid este in finala Champions League, indiferent de adversara, e favorita" a declarat Del Bosque, citat de AS.