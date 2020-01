S-a CUTREMURAT CLADIREA! ASTA e bucuria fotbalului! Reactia jucatorilor din liga a 3-a cand au aflat ca dau peste Real Madrid in Cupa

Real Madrid si Barcelona si-au aflat adversarele din Cupa Regelui.

Astazi au avut loc tragerile la sorti pentru Cupa Regelui, iar rezultatele au surprins echipele din ligile inferioare. In timp ce Barcelona se va confrunta cu Ibiza, cei de la Real Madrid vor juca cu echipa din liga a 3-a, Unionistas de Salamanca.

Fotbalistii de la Unionistas au fost filmati in timpul tragerii la sorti, iar reactia lor in momentul in care au aflat ca vor juca cu Real Madrid a devenit virala pe retelele de socializare. Jucatorii echipei din a treia liga au inceput sa sara in sus si sa cante de bucurie, ba chiar au declarat plini de incredere: "Suntem siguri ca Zidane face pe el de frica in acest moment!".