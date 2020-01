Real Madrid UIMESTE cu ultima decizie! Cum isi ajuta madrilenii ADVERSARA din Cupa Spaniei

Real Madrid va juca in saisprezecimile Cupei Spaniei cu Unionistas de Salamanca.

Jucatorii echipei din liga a 3-a au avut o reactie fabuloasa in momentul in care au aflat ca vor juca cu Real Madrid. Acestia au fost filmati in timp ce cantau si sareau de bucurie in urma vestii primite. Cu toate astea, au primit o veste proasta, dupa tragerea la sorti. Nu va putea gazdui meciul pe propriul teren, care are 4.000 de locuri si a refuzat optiunea de a juca pe stadionul rivalei din oras, Salamanca CF, a carui capacitate este mai mare cu 14.000.

Madrilenii au sarit in ajutorul celor de la Unionistas, astfel ca s-au oferit sa organizeze meciul, pe Santiago Bernabeu, iar toate incasarile pe care le fac din vanzarea biletelor vor merge catre clubul aflat in Segunda B.

Unionistas ocupa locul 15 in liga a treia din Spania, cu 22 de puncte obtinute, dupa 20 de meciuri jucate.