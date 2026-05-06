Echipa pregătită de Costel Gâlcă nu a înregistrat decât o victorie de când a început partea a doua a campionatului. Rapid a învins-o chiar în prima etapă pe Dinamo cu 3-2, apoi au urmat cinci eșecuri și un egal.

Singura remiză obținută de Rapid în play-off a fost cu FC Argeș.

Giuleștenii se situează acum pe locul 5 cu 32 de puncte. Doar piteștenii sunt sub echipa din Grant, care e la două lungimi în spatele locului 4 ocupat de Dinamo.

Adrian Mutu, verdict despre un club din play-off: ”Clachează de trei ani încoace”

Adrian Mutu, fost antrenor în Grant, a explicat că Rapid pierde controlul în play-off, în ideea în care pe durata sezonului regulat echipa se comportă bine.

Și în acest sezon, dar și în precedentele stagiuni, giuleștenii au făcut un sezon regulat bun, dar au fost complet derutați în play-off, unde au înregistrat extrem de puține puncte.

”Am văzut două reprize diferite, prima în care a jucat foarte slab, în care a părut o echipă epuizată mental, fără curaj, o echipă care parcă așteaptă sfârșitul campionatului. În repriza a doua mi-a plăcut reacția lor, nu mai avea nimic de pierdut. Reacția a fost bună, iar băieții care au intrat au adus un plus și puteau să egaleze.

De trei ani încoace la Rapid este același lucru în play-off. Cred că echipa nu a fost construită bine. Când construiești o echipă de campionat trebuie să te gândești la play-off, ăla e cel mai important. Iar aici Rapidul clachează de trei ani încoace”, a spus Adrian Mutu la Fanatik.

Adrian Mutu a pregătit-o pe Rapid în perioada martie 2022 - iulie 2023, timp în care a bifat 54 de apariții în toate competițiile și și-a trecut în cont 1.72 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Pentru Rapid urmează meciul de la Cluj cu "U" de sâmbătă, ora 21:00, care va conta pentru runda #8.

