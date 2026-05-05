Revolta fanilor de la Real Madrid! Petiția împotriva lui Mbappe a strâns peste 1,5 milioane de semnături

Indisponibil din 24 aprilie din cauza unei accidentări, starul francez s-a confruntat cu critici din partea unor fani pentru deplasarea sa în Sardinia cu o săptămână înainte de "El Clasico", derby-ul care se va disputa duminică, împotriva campioanei, FC Barcelona.

Apropiații lui Kylian Mbappe, scut în jurul starului

Anturajul lui Kylian Mbappe a menţionat însă, pentru AFP, că această deplasare a avut loc în zilele de odihnă acordate de Real Madrid jucătorilor accidentaţi în prezent, printre aceşti numărându-se Mbappe, Thibaut Courtois şi Arda Guler.

"O parte din critici provine dintr-o suprainterpretare a elementelor legate de o perioadă de recuperare strict gestionată de club, fără a reflecta realitatea angajamentului şi a muncii zilnice a lui Kylian pentru echipă", se arată în comunicatul de presă transmis marţi către AFP, citat de news.ro.

Reacția lui Arbeloa

Duminică, antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a afirmat că: "Fiecare jucător, în timpul liber, face ceea ce consideră de cuviinţă; nu este treaba mea. Nu am construit Real Madrid cu jucători care poartă smokinguri, ci cu jucători care termină meciul cu tricourile acoperite de transpiraţie şi noroi, construit pe efort, sacrificiu şi consecvenţă", a adăugat el.

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.