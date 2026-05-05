Jurnalistul spaniol Jorge Picon a dezvăluit că s-a produs o ruptură între clubul ”Blanco” și Mbappe, fiind prima criză de la venirea francezului pe Santiago Bernabeu din vara anului 2024.

Jorge Picon a analizat cauzele rupturii

”S-a rupt ceva între Kylian Mbappe și Real Madrid și nu doar din cauza călătoriei sale în Italia.

Totul a început cu demiterea lui Xabi Alonso, care l-a prins pe nepregătite (la fel ca pe tot vestiarul). Mbappe a transmis clubului că are încredere în munca sa și a simțit că unii coechipieri au făcut tot ce puteau pentru a-l demite. Decizia lui Florentino nu i-a plăcut.

Apoi a venit accidentarea la genunchi. Acolo s-a agravat acea crăpătură. Și-a pierdut încrederea în club când a simțit că sănătatea i-a fost pusă în pericol. El a împărtășit această frustrare cu unii colegi de echipă și anumite figuri de club. În același timp, călătoria lui în Franța pentru a vedea un specialist nu a fost bine primită de toată lumea. A plecat la control și a ajuns să stea o săptămână la Paris.

În sfârșit, acea călătorie infamă în Italia. Dincolo că a avut sau nu permisiunea, mai multe surse de la Valdebebas și-au arătat furia față de toate imaginile care au ieșit public, ținând cont de situația actuală a echipei. De altfel, unele dintre acele surse, atât din vestiar, cât și din club, cred că nu poate fi tratată ca o coincidență. Este un joc de putere?

”Ceea ce părea o căsnicie perfectă trece prin prima criză”

Unde este lovit cel mai tare este printre colegii săi de echipă. Însă această călătorie în Italia a fost picătura care a rupt paharul: au petrecut luni de zile crezând că lipsa lui de angajament defensiv îi împiedică. Și că nimeni, nici în stafful și nici în club, nu este în stare să-i spună că trebuie să facă mai mult pentru a recupera. În plus, ei comentează că această lipsă de intensitate nu se manifestă doar în meciuri: nici la antrenamente nu o arată, deși se sublinează că acest lucru s-ar putea extinde și la alți jucători din lot.

Dincolo de orice relație ar avea cu Vinicius (informația mea este că nu e deloc rău), vestiarul e clar: Vini nu se sustrage de la efort niciodată, în timp ce Kylian o face. Pentru că nu toată lumea de la Real Madrid consideră că francezul este accidentat și susțin că nu este prima dată când se întâmplă acest sezon. Totuși, informația venită de la club este că a suferit o mică ruptură musculară, iar mâine se va decide dacă este sau nu apt să joace în Clasico.

Nici lui Mbappé nu-i place ceea ce vede, nici lui Real Madrid nu-i place ceea ce face starul său. Ceea ce părea o căsnicie perfectă trece prin prima criză”, a notat Jorge Picon, pe contul său de X.

Apropiații lui Kylian Mbappe, scut în jurul starului

Persoane din anturajul atacantului francez Kylian Mbappe au declarat marţi pentru AFP că perioada de ”recuperare” a jucătorului, în urma unei accidentări la coapsă, este ”strict gestionată” de clubul Real Madrid.

Indisponibil din 24 aprilie din cauza unei accidentări, starul francez s-a confruntat cu critici din partea unor fani pentru deplasarea sa în Sardinia cu o săptămână înainte de "El Clasico", derby-ul care se va disputa duminică, împotriva campioanei, FC Barcelona.

Anturajul lui Kylian Mbappe a menţionat însă, pentru AFP, că această deplasare a avut loc în zilele de odihnă acordate de Real Madrid jucătorilor accidentaţi în prezent, printre aceşti numărându-se Mbappe, Thibaut Courtois şi Arda Guler.

"O parte din critici provine dintr-o suprainterpretare a elementelor legate de o perioadă de recuperare strict gestionată de club, fără a reflecta realitatea angajamentului şi a muncii zilnice a lui Kylian pentru echipă", se arată în comunicatul de presă transmis marţi către AFP, citat de news.ro.

Reacția lui Arbeloa

Duminică, antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a afirmat că: "Fiecare jucător, în timpul liber, face ceea ce consideră de cuviinţă; nu este treaba mea. Nu am construit Real Madrid cu jucători care poartă smokinguri, ci cu jucători care termină meciul cu tricourile acoperite de transpiraţie şi noroi, construit pe efort, sacrificiu şi consecvenţă", a adăugat el.

Scandal după ”escapada” lui Kylian Mbappe

Publicaţia AS notează că deşi Kylian Mbappe a primit undă verde din partea echipei medicale pentru a călători în timpul convalescenţei, impactul mediatic al escapadei sale în Sardinia alături de Ester Exposito, chiar în timpul weekendului de campionat, este greu de acceptat în vestiarul echipei Real Madrid.

„Suporterii Real Madrid se distanţează de Kylian Mbappe”, titra luni dimineaţă ziarul spaniol AS. Potrivit directorului redacţiei publicaţiei, escapada la Cagliari (Sardinia, Italia) a atacantului francez din weekend nu a trecut neobservată, chiar şi în vestiarul echipei merengue.

Sâmbătă, imaginile cu Kylian Mbappe au circulat intens pe reţelele de socializare şi în presa italiană. Însoţit de actriţa spaniolă Ester Exposito, căpitanul echipei naţionale a Franţei se afla în vizită la Cagliari pentru a se relaxa în timpul convalescenţei.

O atmosferă de vacanţă care nu a plăcut deloc suporterilor, în timp ce Real Madrid se pregătea să amâne cu cel puţin o săptămână câştigarea titlului de către FC Barcelona în La Liga.

O ruptură cu vestiarul?

Accidentat de mai bine de o săptămână la coapsa stângă, Kylian Mbappe primise undă verde din partea clubului său pentru a-şi petrece timpul liber aşa cum dorea. „Gestionarea jucătorilor accidentaţi ţine în totalitate de competenţa staff-ului medical al Real Madrid, care stabileşte când aceştia trebuie să se prezinte la Valdebebas şi când nu au voie să o facă”, a reamintit Alvaro Arbeloa în cadrul conferinţei de presă de duminică seara.

„În afară de asta, fiecare jucător face ce consideră de cuviinţă în timpul său liber, iar eu nu pot interveni în această privinţă.”

Dar, mai ales, mesajul transmis nu este pe placul celor de la Real, potrivit AS: o excursie în Sardinia în plină convalescenţă, aterizarea cu un avion privat cu câteva minute înaintea unui meci important al coechipierilor săi în campionat...

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.