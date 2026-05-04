„Suporterii Real Madrid se distanţează de Kylian Mbappé”, titra luni dimineaţă ziarul spaniol AS. Potrivit directorului redacţiei publicaţiei, escapada la Cagliari (Sardinia, Italia) a atacantului francez din weekend nu a trecut neobservată, chiar şi în vestiarul echipei merengue.

Sâmbătă, imaginile cu Kylian Mbappé au circulat intens pe reţelele de socializare şi în presa italiană. Însoţit de actriţa spaniolă Ester Exposito, căpitanul echipei naţionale a Franţei se afla în vizită la Cagliari pentru a se relaxa în timpul convalescenţei.

O atmosferă de vacanţă care nu a plăcut deloc suporterilor, în timp ce Real Madrid se pregătea să amâne cu cel puţin o săptămână câştigarea titlului de către FC Barcelona în Liga.

O ruptură cu vestiarul?

Accidentat de mai bine de o săptămână la coapsa stângă, Kylian Mbappé primise undă verde din partea clubului său pentru a-şi petrece timpul liber aşa cum dorea. „Gestionarea jucătorilor accidentaţi ţine în totalitate de competenţa staff-ului medical al Real Madrid, care stabileşte când aceştia trebuie să se prezinte la Valdebebas şi când nu au voie să o facă”, a reamintit Alvaro Arbeloa în cadrul conferinţei de presă de duminică seara.

„În afară de asta, fiecare jucător face ce consideră de cuviinţă în timpul său liber, iar eu nu pot interveni în această privinţă.”

Dar, mai ales, mesajul transmis nu este pe placul celor de la Real, potrivit AS: o excursie în Sardinia în plină convalescenţă, aterizarea cu un avion privat cu câteva minute înaintea unui meci important al coechipierilor săi în campionat...

”Absența lui va fi mai lungă”

„În cadrul Real Madrid, această punere în scenă a semănat, de asemenea, confuzie şi neînţelegere. Modul în care călătoria lui Mbappé a fost relatată pe reţelele sociale a fost perceput negativ”, a scris publicaţia spaniolă, citată de News.ro.

Rămâne de văzut dacă vedeta care a marcat 41 de goluri în 41 de meciuri în toate competiţiile din acest sezon va putea reveni pe teren până la sfârşitul sezonului 2025-2026.

Iniţial se vorbea despre o revenire chiar duminică, împotriva lui Barça (ora 22:00), dar antrenorul său a lăsat loc de îndoială după victoria împotriva lui Espanyol Barcelona (2-0). „După examinările de săptămâna trecută, credeam că absenţa lui va fi puţin mai lungă, dar vom vedea cum evoluează situaţia”, a declarat acesta. Noi examinări sunt programate la începutul acestei săptămâni, dezvăluie AS.