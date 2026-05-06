Liverpool va pierde încă un jucător important în următoarea perioadă de mercato. După Mohamed Salah și Andy Robertson, Alisson Becker (33 de ani) va pleca și el de pe Anfield.

Alisson a bătut palma cu Juventus

De ceva vreme, portarul brazilian a început negocierile cu cei de la Juventus pentru a reveni în Serie A, acolo unde a mai jucat pentru AS Roma. Informația a apărut în spațiul public de mai bine de o săptămână, iar acum cele două părți par să fi ajuns la un acord.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Alisson a bătut palma cu Juventus pentru un contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de cinci milioane de euro. 

Acum, rămâne doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord cu privire la suma de transfer. Alisson nu va pleca gratis, deoarece este ”legat” de un contract valabil până în 2027 cu Liverpool.

Astfel, ”cormoranii” vor pierde unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Alisson a fost transferat în 2018, în ”mandatul” lui Jurgen Klopp, și a adus siguranță în poarta echipei de pe Anfield, fiind un pilon important în performanțele reușite în ultimii ani.

Juventus țintește ”Scudetto” în următorul sezon

Planul celor de la Juventus e clar. Se împlinesc șase ani de la ultimul ”Scudetto”, iar clubul torinez vrea să se bată din nou pentru câștigarea campionatului. În presa italiană au apărut mai multe zvonuri legate de transferuri sonore care ar putea transforma Juventus într-o forță.

Ultimul titlu câștigat de Juventus a fost în sezonul 2019-2020, ultimul dintr-un șir de nouă. A fost, de asemenea, și cel mai lung șir de titluri câștigate de o echipă în fotbalul italian.

Pentru finalul de sezon din Serie A, Juventus ”tremură” serios pentru participarea în UEFA Champions League. Ocupă locul patru, ultimul care asigură prezența la ”masa bogaților”, cu un singur punct avans față de următoarea clasată, AS Roma.

