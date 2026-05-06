Liverpool va pierde încă un jucător important în următoarea perioadă de mercato. După Mohamed Salah și Andy Robertson, Alisson Becker (33 de ani) va pleca și el de pe Anfield.

Alisson a bătut palma cu Juventus

De ceva vreme, portarul brazilian a început negocierile cu cei de la Juventus pentru a reveni în Serie A, acolo unde a mai jucat pentru AS Roma. Informația a apărut în spațiul public de mai bine de o săptămână, iar acum cele două părți par să fi ajuns la un acord.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Alisson a bătut palma cu Juventus pentru un contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de cinci milioane de euro.

Acum, rămâne doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord cu privire la suma de transfer. Alisson nu va pleca gratis, deoarece este ”legat” de un contract valabil până în 2027 cu Liverpool.