Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick

Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hansi Flick a conturat o echipă de bază clară la Barcelona.

TAGS:
Szczesnyla ligaportarBarcelonaJoan GarciaChampions League
Din articol

Catalanii au debutat perfect în Champions League, în urma victoriei cu 2-1 cu Newcastle, din prima rundă a competiției.

Pentru echipa lui Hansi Flick, Marcus Rashford a marcat o „dublă” și a făcut diferența. Pe lângă adiția englezului, Barcelona l-a transferat în această vară și pe Joan Garcia (24 de ani), care s-a remarcat în acest start de sezon.

Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick

Joan Garcia i-a luat locul în poartă lui Wojciech Szczesny, portarul titular al Barcelonei din sezonul trecut.

Spaniolul pare o mutare excelentă făcută de formația catalană după doar cinci partide jucate, astfel că Garcia pare că va rămâne prima variantă de goalkeeper chiar și când va reveni Ter Stegen din accidentare.

După duelul cu Newcastle din Champions League, Szczesny a fost întrebat dacă îl deranjează postura de rezervă. 

Polonezul a dezvăluit că a fost de acord cu această postură în momentul în care a semnat prelungirea, iar Szczesny a explicat că el are rolul de a-l pregăti pe tânărul portar pentru meciurile importante.

„Sunt rezervă și, în lipsa unor surprize, voi rămâne așa. Rolul meu în acest sezon este să-l pregătesc pe Joan Garcia cât mai bine posibil pentru meciuri.

Cred că este un portar cu un potențial incredibil, care este deja printre cei mai buni din Europa din punct de vedere fizic. Sunt foarte mândru să joc acest rol, deoarece am fost pregătit pentru el încă de când am semnat noul contract”, a spus polonezul.

Portarul de rezervă al catalanilor a punctat faptul că Joan Garcia are un potențial imens și speră să îl ajute să îl poate atinge.

„Și nu sunt dezamăgit. Lui Joan îi lipsește experiență la cel mai înalt nivel, iar acesta este un lucru pe care trebuie să-l consolideze. Voi încerca să-l ajut să mențină un nivel constant pe tot parcursul sezonului. 

Nu este ușor să joci la fiecare trei zile sub atâta presiune. Este ceva ce trebuie să învețe. Sper să pot contribui la succesul lui”, a adăugat Wojciech Szczesny.

Portarul venit liber de contract în octombrie 2024 a apărat în 30 de partide poarta Barcelonei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
Champions League | Newcastle &ndash; Barcelona 1-2, Man. City &ndash; Napoli 2-0, Frankfurt &ndash; Galatasaray 5-1, Sporting &ndash; Kairat Almaty 4-1
Champions League | Newcastle – Barcelona 1-2, Man. City – Napoli 2-0, Frankfurt – Galatasaray 5-1, Sporting – Kairat Almaty 4-1
Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, &icirc;nainte să semneze cu FC Bayern
Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, înainte să semneze cu FC Bayern
Lovitura primită de Dani Alves, fostul jucător de la FC Barcelona
Lovitura primită de Dani Alves, fostul jucător de la FC Barcelona
ULTIMELE STIRI
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro răm&acirc;ne indisponibil
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil
Iosif Rotariu a prefațat FC Botoșani - FCSB: &rdquo;Va fi greu pentru ei&rdquo;
Iosif Rotariu a prefațat FC Botoșani - FCSB: ”Va fi greu pentru ei”
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
FC Botoșani &ndash; FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e &icirc;n criză și caută declicul! Echipele de start!
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul! Echipele de start!
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Două mari surprize &icirc;n echipa FCSB-ului pentru meciul de la Botoșani
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Două mari surprize în echipa FCSB-ului pentru meciul de la Botoșani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: &rdquo;100% n-aș fi fost fericit acolo!&rdquo;

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: ”100% n-aș fi fost fericit acolo!”

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!