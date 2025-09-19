Catalanii au debutat perfect în Champions League, în urma victoriei cu 2-1 cu Newcastle, din prima rundă a competiției.

Pentru echipa lui Hansi Flick, Marcus Rashford a marcat o „dublă” și a făcut diferența. Pe lângă adiția englezului, Barcelona l-a transferat în această vară și pe Joan Garcia (24 de ani), care s-a remarcat în acest start de sezon.



Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick



Joan Garcia i-a luat locul în poartă lui Wojciech Szczesny, portarul titular al Barcelonei din sezonul trecut.

Spaniolul pare o mutare excelentă făcută de formația catalană după doar cinci partide jucate, astfel că Garcia pare că va rămâne prima variantă de goalkeeper chiar și când va reveni Ter Stegen din accidentare.

După duelul cu Newcastle din Champions League, Szczesny a fost întrebat dacă îl deranjează postura de rezervă.

Polonezul a dezvăluit că a fost de acord cu această postură în momentul în care a semnat prelungirea, iar Szczesny a explicat că el are rolul de a-l pregăti pe tânărul portar pentru meciurile importante.