Luis Diaz s-a transferat la FC Bayern la sfârșitul lui iulie. Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul a semnat cu bavarezii un contract valabil până la finele stagiunii 2028/29.



Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, înainte să semneze cu FC Bayern



Înainte să ajungă la FC Bayern, s-a vorbit despre o eventuală plecare a lui Luis Diaz la FC Barcelona. Doar că negocierile au picat, având în vedere prețul mare cerut de Liverpool pentru serviciile columbianului.



Echipa din Munchen a plătit pentru Luis Diaz 70 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalist la aceeași sumă.



”Sunt foarte fericit că am ajuns la Bayern, e un club tare”, a spus Luis Diaz pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. ”Într-adevăr, au existat discuții cu Barca. Dar sunt fericit că am luat decizia asta”, a adăugat columbianul.

