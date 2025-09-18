Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, înainte să semneze cu FC Bayern

Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, &icirc;nainte să semneze cu FC Bayern Bundesliga
SPORT.RO
Columbianul a plecat de la Liverpool vara trecută.

Luis Diaz s-a transferat la FC Bayern la sfârșitul lui iulie. Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul a semnat cu bavarezii un contract valabil până la finele stagiunii 2028/29.

Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, înainte să semneze cu FC Bayern

Înainte să ajungă la FC Bayern, s-a vorbit despre o eventuală plecare a lui Luis Diaz la FC Barcelona. Doar că negocierile au picat, având în vedere prețul mare cerut de Liverpool pentru serviciile columbianului.

Echipa din Munchen a plătit pentru Luis Diaz 70 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalist la aceeași sumă.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Bayern, e un club tare”, a spus Luis Diaz pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. ”Într-adevăr, au existat discuții cu Barca. Dar sunt fericit că am luat decizia asta”, a adăugat columbianul.

Cifrele lui Luis Diaz

  • Liverpool: 148 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 23 pase decisive
  • FC Porto: 125 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Junior: 106 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Barranquilla: 42 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Bayern: 6 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 2 pase decisive
