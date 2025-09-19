Ultimul meci al lui Dani Alves datează din 8 ianuarie 2023. A fost în tricoul echipei Pumas din Mexic, împotriva FC Juarez (2-1). Câteva săptămâni mai târziu, clubul mexican a anunţat la 20 ianuarie că a reziliat contractul fundaşului dreapta brazilian „din motive întemeiate”. Aceasta a fost o consecinţă a arestării preventive în Catalonia a lui Dani Alves, acuzat că ar fi violat o tânără în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022 în zona VIP a unui club de noapte din Barcelona, fapt pe care el l-a negat în permanenţă.

Pumas a anunţat joi că a fost informat, la 1 septembrie, despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) în litigiul dintre club şi Daniel Alves. Acesta a fost condamnat să plătească o amendă ultimului club din cariera sa. „TAS a decis în favoarea clubului, anulând decizia din 15 mai 2024 pronunţată de Camera de soluţionare a litigiilor FIFA şi pronunţând o nouă decizie în care, pe lângă confirmarea validităţii rezilierii contractului cu justă cauză exercitată de club, l-a condamnat pe Alves la plata unei sume mai mari decât cea stabilită de FIFA, cu titlu de despăgubire pentru daunele şi prejudiciile cauzate acestei instituţii”, scrie clubul mexican într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Fostul fundaş dreapta al FC Barcelona a fost condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, înainte de a fi achitat în 28 martie de Curtea de Apel din Barcelona, care a subliniat lipsa de „credibilitate” a reclamantei şi ”deficienţele” probelor prezentate. Magistraţii au respins şi apelul procuraturii împotriva primei sentinţe. Procuratura a solicitat din nou o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul jucător. În mai, procuratura spaniolă a făcut apel la Curtea Supremă împotriva anulării acestei condamnări.

news.ro

