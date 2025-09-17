FOTO Fix pe stilul Neymar! PSG vrea să „fure“ perla Barcelonei

Fix pe stilul Neymar! PSG vrea să &bdquo;fure&ldquo; perla Barcelonei Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paris Saint-Germain pregătește o mutare spectaculoasă.

TAGS:
Alexia PutellasBarcelonaPSGNeymar jr
Din articol

PSG forțează transferul unui pilon de bază din echipa feminină a Barcelonei: Alexia Putellas. După episodul Neymar din 2017, iată că PSG încearcă din nou să „răpească“ un superstar, de data aceasta din fotbalul feminin.

PSG vrea să o „fure“ pe Alexia Putellas

  • 539520751 18524684182027067 3310965351374047044 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Câștigătoare a Balonului de Aur în 2021 și 2022, căpitanul Barcelonei a înregistrat sezonul trecut 16 goluri și 11 pase decisive în 24 de meciuri de La Liga. La Campionatul European, Putellas a fost cea mai bună pasatoare și jucătoarea care a creat cele mai multe ocazii pentru Spania, chiar dacă echipa a pierdut finala în fața Angliei.

Clubul din Paris vrea să profite de ultimul an de contract al jucătoarei și i-a făcut o ofertă tentantă pe patru ani, cu un salariu superior celui actual de la Barcelona.

Mai mult, PSG e dispus să achite clauza de reziliere de 1,1 milioane de euro, sumă ce ar transforma-o în cea mai scumpă jucătoare din istoria fotbalului feminin. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
E Willy Fog de Rom&acirc;nia! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: Măncau șobolani la rotisor / Am zburat &icirc;n papuci, aveam doar tricoul de pe mine
E Willy Fog de România! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: "Măncau șobolani la rotisor" / "Am zburat în papuci, aveam doar tricoul de pe mine"
Tricourile &rdquo;tricolorilor&rdquo; pentru Mondialul din America sunt pregătite deja de un fan al naționalei!
Tricourile ”tricolorilor” pentru Mondialul din America sunt pregătite deja de un fan al naționalei!
ULTIMELE STIRI
ACUM: Olympiakos &ndash; Pafos și Slavia Praga &ndash; Bodo/Glimt! Rom&acirc;nul Vlad Dragomir a fost titular. Liverpool &ndash; Atletico se joacă de la 22:00
ACUM: Olympiakos – Pafos și Slavia Praga – Bodo/Glimt! Românul Vlad Dragomir a fost titular. Liverpool – Atletico se joacă de la 22:00
Răzvan Lucescu nu s-a ferit după ce PAOK a luat patru goluri &icirc;n Cupă: &bdquo;O rușine!&ldquo;
Răzvan Lucescu nu s-a ferit după ce PAOK a luat patru goluri în Cupă: „O rușine!“
Dinamo, greu &icirc;n Liga Campionilor. Ce au făcut rom&acirc;nii &icirc;n meciul cu Kolstad Handball
Dinamo, greu în Liga Campionilor. Ce au făcut românii în meciul cu Kolstad Handball
Istvan Kovacs i-a &icirc;nnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel B&icirc;rsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un &rdquo;roșu&rdquo;
Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu”
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la &rdquo;masa bogaților&rdquo;
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la ”masa bogaților”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: &bdquo;Un iresponsabil! Știți ce face &icirc;n cantonament?&ldquo;

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: Halep, cea mai disciplinată! De ce nu o uită niciodată pe Serena

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: "Halep, cea mai disciplinată!" De ce nu o uită niciodată pe Serena

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri &icirc;n Juventus - Dortmund și Qarabag, remontada cu Benfica

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri în Juventus - Dortmund și Qarabag, "remontada" cu Benfica

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

CITESTE SI
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK

stirileprotv Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!