PSG forțează transferul unui pilon de bază din echipa feminină a Barcelonei: Alexia Putellas . După episodul Neymar din 2017, iată că PSG încearcă din nou să „răpească“ un superstar, de data aceasta din fotbalul feminin.

Câștigătoare a Balonului de Aur în 2021 și 2022, căpitanul Barcelonei a înregistrat sezonul trecut 16 goluri și 11 pase decisive în 24 de meciuri de La Liga. La Campionatul European, Putellas a fost cea mai bună pasatoare și jucătoarea care a creat cele mai multe ocazii pentru Spania, chiar dacă echipa a pierdut finala în fața Angliei.

Clubul din Paris vrea să profite de ultimul an de contract al jucătoarei și i-a făcut o ofertă tentantă pe patru ani, cu un salariu superior celui actual de la Barcelona.

Mai mult, PSG e dispus să achite clauza de reziliere de 1,1 milioane de euro, sumă ce ar transforma-o în cea mai scumpă jucătoare din istoria fotbalului feminin.

