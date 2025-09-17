PSG forțează transferul unui pilon de bază din echipa feminină a Barcelonei: Alexia Putellas. După episodul Neymar din 2017, iată că PSG încearcă din nou să „răpească“ un superstar, de data aceasta din fotbalul feminin.
FOTO Fix pe stilul Neymar! PSG vrea să „fure“ perla Barcelonei
Paris Saint-Germain pregătește o mutare spectaculoasă.
PSG vrea să o „fure“ pe Alexia Putellas
Câștigătoare a Balonului de Aur în 2021 și 2022, căpitanul Barcelonei a înregistrat sezonul trecut 16 goluri și 11 pase decisive în 24 de meciuri de La Liga. La Campionatul European, Putellas a fost cea mai bună pasatoare și jucătoarea care a creat cele mai multe ocazii pentru Spania, chiar dacă echipa a pierdut finala în fața Angliei.
Clubul din Paris vrea să profite de ultimul an de contract al jucătoarei și i-a făcut o ofertă tentantă pe patru ani, cu un salariu superior celui actual de la Barcelona.
Mai mult, PSG e dispus să achite clauza de reziliere de 1,1 milioane de euro, sumă ce ar transforma-o în cea mai scumpă jucătoare din istoria fotbalului feminin.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News