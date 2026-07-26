NEWS ALERT Rodri i-a spus ”DA” lui Real Madrid! De ce depinde totul

Rodri i-a spus ”DA” lui Real Madrid! De ce depinde totul La Liga
SPORT.RO
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Spania a câștigat al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010. Selecționata lui Luis de la Fuente a câștigat cu 1-0 finala cu Argentina și a încheiat un turneu final fantastic, în care a primit un singur gol.

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Rodri (30 de ani) a fost desemnat jucătorul turneului, după ce a avut prestații impresionante la naționala Spaniei, motiv pentru care a stârnit interesul celor de la Real Madrid. Aflată în cursă pentru Michael Olise sau Yan Diomande, echipa de pe ”Bernabeu” vrea să-l transfere și pe mijlocașul spaniol în această vară.

Rodri I-a spus ”DA” lui Real Madrid

Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, Rodri a spus deja ”DA” pentru un transfer la Real Madrid, astfel că acum rămâne ca Florentino Perez să-i convingă pe cei de la Manchester City să renunțe la fostul Balon de Aur, scrie El Nacional.

Rămâne de văzut ce sumă ar urma să solicite englezii, ținând cont că mijlocașul spaniol a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad Stadium în ultimii ani. Ar putea fi și o oportunitate bună de vânzare a lui Rodri, deoarece contractul său expiră anul viitor.

  • Rodri joacă la Manchester City de șapte ani. În 2019 a fost transferat de la Atletico Madrid pentru 70 de milioane de euro.

Evoluții solide pentru Rodri la CM 2026

Rodri a avut cele mai multe pase reușite la Cupa Mondială, 753 în total, și o acuratețe de 94%. El a fost implicat în 1.803 de faze de construcție, fiind detașat pe primul loc în acest clasament. 

Rodri a jucat în toate cele opt meciuri ale Spaniei de la CM 2026, fiind integralist aproape în toate partidele. El a adunat la turneul final din SUA, Canada și Mexic 726 de minute. 

Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 70 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).  
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