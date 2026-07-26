Rodri (30 de ani) a fost desemnat jucătorul turneului, după ce a avut prestații impresionante la naționala Spaniei, motiv pentru care a stârnit interesul celor de la Real Madrid. Aflată în cursă pentru Michael Olise sau Yan Diomande, echipa de pe ”Bernabeu” vrea să-l transfere și pe mijlocașul spaniol în această vară.

Rodri I-a spus ”DA” lui Real Madrid

Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, Rodri a spus deja ”DA” pentru un transfer la Real Madrid, astfel că acum rămâne ca Florentino Perez să-i convingă pe cei de la Manchester City să renunțe la fostul Balon de Aur, scrie El Nacional.

Rămâne de văzut ce sumă ar urma să solicite englezii, ținând cont că mijlocașul spaniol a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad Stadium în ultimii ani. Ar putea fi și o oportunitate bună de vânzare a lui Rodri, deoarece contractul său expiră anul viitor.