Ultimele informații despre transferul lui Rodri la Real Madrid! Mesajul transmis de Manchester City

Ultimele informații despre transferul lui Rodri la Real Madrid! Mesajul transmis de Manchester City La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a răspuns unei solicitări din presa spaniolă pentru a oferi ultimele informații despre potențialul transfer al lui Rodri la Real Madrid. 

TAGS:
RodriPremier Leaguela ligaManchester CityReal Madrid
Din articol

Manchester City a comunicat că nu a primit nicio ofertă oficială din partea lui Real Madrid pentru transferul mijlocașului defensiv Rodri (30 de ani).

Real Madrid nu a trimis o ofertă către Manchester City pentru Rodri 

„Cetățenii” susțin că toate informațiile apărute în presa internațională despre subiect reprezintă doar un efect al evoluțiilor solide ale „închizătorului” la Cupa Mondială, potrivit publicației AS

Rodri a fost căpitanul Spaniei la CM 2026, alături de care a câștigat turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic, și a fost numit cel mai bun fotbalist al competiției. 

Rodri va fi supus unei intervenții minore la spate, potrivit sursei citate, dar va putea să înceapă sezonul la sfârșitul lunii august. 

Rodri

  • Rodri real madrid
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Argumentele FIFA pentru MVP-ul Rodri

FIFA a explicat motivele pentru care l-a desemnat pe Rodri (30 de ani) cel mai bun fotbalist al Cupei Mondiale recent încheiate după finala Spania - Argentina 1-0.

Forul mondial a subliniat modul în care Rodri a legat apărarea și atacul campioanei mondiale, evoluția sa din ultimul act al competiției și contribuția sa pe faza defensivă. Spania a încasat doar un gol la CM 2026. 

„Mijlocașul a fost o prezență stabilă la centrul terenului pentru Spania în toate cele opt meciuri, ajutându-și țara să câștige a doua Cupă Mondială din istoria ei.

Modul în care a reușit să lege apărarea cu atacul, intervențiile la timp și pasele precise au jucat un rol imens în campania Spaniei, cu atât mai mult în victoria din prelungiri cu Argentina.

În meciul decisiv, Rodri a completat 101 din cele 105 pase trimise, a câștigat 80% din duelurile purtate și a creat două ocazii.

De-a lungul întregului turneu, inteligența prin care și-a ajutat colegii din apărare a fost unul dintre factorii decisivi pentru care Spania a primit un singur gol în opt meciuri”, a transmis FIFA

Evoluții solide pentru Rodri la CM 2026

Rodri a avut cele mai multe pase reușite la Cupa Mondială, 753 în total, și o acuratețe de 94%. El a fost implicat în 1.803 de faze de construcție, fiind detașat pe primul loc în acest clasament. 

Rodri a jucat în toate cele opt meciuri ale Spaniei de la CM 2026, fiind integralist aproape în toate partidele. El a adunat la turneul final din SUA, Canada și Mexic 726 de minute. 

Rodri ar vrea să se transfere la Real Madrid 

Viitorul câștigătorului Balonului de Aur 2024, Rodri, a devenit din nou unul dintre cele mai discutate subiecte ale verii.

Totodată, au apărut informații potrivit cărora mijlocașul lui Manchester City și-ar dori să se alăture echipei Real Madrid în această perioadă de mercato.

Internaționalul spaniol a fost asociat cu o revenire în La Liga, deși Florentino Pérez are rețineri în privința unei investiții importante într-un jucător care a împlinit deja 30 de ani.

Cu toate acestea, Rodri rămâne mijlocașul ideal pentru a întări lotul lui José Mourinho, mai ales după evoluțiile sale remarcabile de la Cupa Mondială FIFA 2026.

Înainte de a lua o decizie definitivă, Real Madrid a dorit să evalueze modul în care Rodri a răspuns după recuperarea în urma gravei accidentări la genunchi suferite în urmă cu două sezoane.

Álvarez de Mon: „Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume”

Jurnalistul Álvarez de Mon, de la Defensa Central, a menționat că Rodri ar fi „în genunchi” pentru a face parte din lotul lui Real Madrid.

„Rodri își dorește foarte mult să revină în Spania și să joace pentru Real Madrid. 

Clubul intenționa să îi evalueze sezonul de la Manchester City și prestația de la Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, după accidentarea la genunchi.

Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, iar Rodri este unul dintre aceștia. Existau rețineri, deoarece a împlinit 30 de ani și a suferit o accidentare complicată la genunchi, care ar fi putut duce la alte leziuni musculare.

Însă am văzut suficiente pentru a constata că a revenit la cea mai bună formă a sa”, a spus Álvarez de Mon. 

Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 70 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).  
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
Rodri se operează! Ce a pățit căpitanul Spaniei
Rodri se operează! Ce a pățit căpitanul Spaniei
De ce Rodri a fost ales cel mai bun fotbalist la CM 2026. Explicațiile FIFA
De ce Rodri a fost ales cel mai bun fotbalist la CM 2026. Explicațiile FIFA
Americanii n-au niciun dubiu: Rodri, abia al treilea cel mai bun jucător de la CM. Cum arată top 10
Americanii n-au niciun dubiu: Rodri, abia al treilea cel mai bun jucător de la CM. Cum arată top 10
Palmares incredibil pentru Rodri. Căpitanul Spaniei a câștigat aproape tot ce se poate câștiga în fotbal
Palmares incredibil pentru Rodri. Căpitanul Spaniei a câștigat aproape tot ce se poate câștiga în fotbal
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
ULTIMELE STIRI
Elvir Koljic și-a găsit echipă după plecarea de la Rapid! Unde va juca bosniacul
Elvir Koljic și-a găsit echipă după plecarea de la Rapid! Unde va juca bosniacul
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Două transferuri din SuperLiga la Metaloglobus: „Mult succes!”
Două transferuri din SuperLiga la Metaloglobus: „Mult succes!”
Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng
Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng
Revenirea care entuziasmează Giuleștiul! Rapid speră la titlu cu fotbalistul de 2,5 milioane de euro
Revenirea care entuziasmează Giuleștiul! Rapid speră la titlu cu fotbalistul de 2,5 milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng
Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng
Două transferuri din SuperLiga la Metaloglobus: „Mult succes!”
Două transferuri din SuperLiga la Metaloglobus: „Mult succes!”
Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“
Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“
Corriere dello Sport: Ultimul dans pentru Hakan Calhanoglu în tricoul lui Inter Milano
Corriere dello Sport: Ultimul dans pentru Hakan Calhanoglu în tricoul lui Inter Milano
Fotbalistul cu 139 de selecții și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei la 38 de ani: „Plec cu capul sus”
Fotbalistul cu 139 de selecții și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei la 38 de ani: „Plec cu capul sus”
Alte subiecte de interes
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!