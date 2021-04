Roberto Carlos arunca in aer El Clasico! Il acuza pe arbitrul meciului Barcelona - Valladolid ca i-a ajutat pe catalani! Ce a postat

Barcelona a invins pe teren propriu cu scorul de 1-0 pe Valladolid in ultimul meci dinaintea marelui derby cu Real Madrid.

Ousmane Dembele a marcat singurul gol al meciului in minutul 90 cu un sut din prima cu piciorul stang din 7 metri.

Dupa meci, fostul mare fotbalist al Realului, Roberto Carlos, care in prezent ocupa functia de Director al Relatiilor Institutionale la clubul de pe Santiago Bernabeu, a acuzat ca Barcelona a fost avantajata de arbitrul Santiago Jaime Latre.

Latre, in varsta de 41 de ani, l-a eliminat pe Oscar Plano de la Valladolid in minutul 79 si nu a sanctionat un hent facut de Jordi Alba in careul advers lasand jocul sa continue.

Deciziile arbitrului l-au enervat pe Roberto Carlos, care a transmis pe Twitter un mesaj in care a lasat sa se inteleaga ca a favorizat intentionat echipa gazda si ca in urma acestei prestatii el va fi delegat si la meciul de pe Santiago Bernabeu care se va juca pe 10 aprilie de la ora 22:00.

"Sunt sigur ca intr-o zi acest arbitru va primi un meci cadou in weekendul viitor dupa meciul de azi!" a scris fostul fundas stanga.

Inainte de El Clasico cele doua mari rivale sunt separate de doar doua puncte cu 9 etape ramase de disputat, Barcelona avand 65 de punte, in vreme ce Real Madrid are 63.

In meciul tur, Realul s-a impus pe Camp Nou cu scorul de 3-1 prin golurile marcate de Valverde, Sergio Ramos si Luka Modric. Pentru Barcelona a marcat Ansu Fati, cel care va fi indisponibil pentru meciul de pe Bernabeu din cauza unei accidentari.