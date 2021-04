Cum a cunoscut Benny Adegbuyi pe sotia lui: "Ne tot intalneam, dar nu vorbeam. A fost intamplator". Cat de frumoasa e aceasta 

Benny Adegbuyi a dezvaluit in cadrul interviului acordat Geaninei Ilies pentru "Hai sa fim Super!" cum a cunoscut-o pe cea care i-a devenit sotie.

Luptatorul de kickboxing a marturisit ca s-a intalnit cu Elena de mai multe ori, dupa ce a ajuns in Bucuresti, dar ca pana la un anumit punct nu si-au vorbit. Sportivul a fost cel care a facut primul pas, iar de atunci formeaza un cuplu minunat si au impreuna un baiat, pe Patrick.

"Eram tanar, ieseam in oras. Cred ca am vazut-o de vreo 5-6 ori, week-end dupa week-end, si mi-am dat seama ca e un semn. Ne intalneam pur si simplu, dar nu vorbeam. Mi-a placut de ea si, la un moment dat, am facut primul pas. Totul a fost intamplator. Dar mi-am spus ca e un semn, intr-un oras ca Bucurestiul sa te intalnesti aproape in fiecare week-end cu aceeasi persoana. Se uita la meciurile mele, e greu. Mama mea nu se uita, sta dupa usa. Se uita sotul ei si ii spune daca am castigat. Daca inving, se uita in reluare, daca nu, nu se uita."

