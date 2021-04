"E cea mai buna solutie pentru Liga 1!" Propunerea cu care Justin Stefan il contrazice pe presedintele LPF

Justin Stefan a vorbit despre formatul Ligii 1.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat, intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri cu suporterii desfasurata pe pagina oficiala de Facebook a LPF, ca revenirea la un moment dat a Ligii I la 18 echipe ar reprezenta cea mai buna solutie.

"Noi am avut inca de anul trecut o discutie cu partenerul media referitoare la restructurarea Ligii I. In cadrul LPF parerile au fost impartite, spre exemplu Gino Iorgulescu a spus ca un numar de echipe mai restrans e mai bun. Dar din punctul meu de vedere, revenirea la un moment dat la un campionat de 18 echipe ar fi cea mai buna solutie.

Insa e clar ca in momentul actual televiziunile nu-si doresc lucrul asta. Ele considera ca aceasta formula este destul de competitiva si ne permite sa avem interes atat in playoff, cat si in playout. Eu sper ca in urmatoarele sezoane vom reusi sa facem tranzitia de la actuala formula la cea cu 18 echipe.

Cred ca Romania are suprafata necesara pentru a avea 18 echipe in Liga I. Iar cand ai 18 echipe bune, cu centre de copii si juniori bune, sansele de revigorare a fotbalului romanesc cresc. Asa ca eu voi continua sa dialoghez cu televiziunile pentru a le convinge la un moment dat sa facem trecerea de la 16 la 18 echipe. Dar e clar ca nu discutam despre asta decat peste cateva sezoane", a afirmat Justin Stefan.

La 6 august 2020, numarul echipelor de fotbal din Liga I a fost marit de la 14 la 16 echipe prin decizia Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal.

Noul format intrat in vigoare din sezonul 2020/21 presupune un sistem playoff/ playout cu 2 echipe retrogradabile direct si 2 participante la un baraj, dar ofera sansa unei formatii din playout-ul competitiei sa se califice intr-o cupa europeana.

