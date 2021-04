BREAKING NEWS! E oficial: Florin Nita si-a prelungit contractul cu Sparta Praga! Pe ce perioada a semnat eroul nationalei Romaniei si ce a declarat

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Florin Nita si-a prelungit contractul cu Sparta Praga care expira la finalul sezonului.

Clubul din capitala Cehiei a anuntat pe pagina oficiala de Facebook faptul ca portarul de 33 de ani va continua la echipa pana in iunie 2023.

"Florin ramane spartan!", a fost mesajul transmis de clubul ceh. Acest moment vine ca un semn de apreciere al clubului pentru Nita, care ajunsese la un moment dat chiar a treia varianta pentru postul de portar la Sparta.

Nita a avut evolutii senzationale pentru nationala Romaniei in meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, fiind cel mai bun jucator al echipei lui Radoi.

"E un pas important pentru mine si pentru familia mea. Sper ca voi continua prestatiile bune. Am luat decizia de a semna dupa ce m-am consultat cu familia. Sunt foarte bucuros ca voi ramane la Sparta inca doi ani", a declarat Nita pentru site-ul oficial al clubului.

Florin Nita a fost transferat de Sparta Praga in ianuarie 2018 de la FCSB in schimbul sumei de 1.3 milioane de euro. In perioada petrecuta la clubul ros-albastru el a castigat doua titluri de campion in Liga 1 si o Cupa a Romaniei.

Alaturi de Sparta a castigat o Cupa a Cehiei in sezonul 2019-2020. La nationala Romaniei a bifat 4 selectii, dar este de asteptat ca numarul acestora sa creasca in urmatoarele luni, avand in vedere forma pe care o arata, dar si ca Tatarusanu s-a retras de la prima reprezentativa.