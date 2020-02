Renunta Perez la Mbappe? Galacticii profita de cutremurul din Manchester si ii fura lui Guardiola al doilea cel mai bine cotat jucator din lume! Ce lovitura pregateste Real

Real Madrid se pregateste de o adevarata lovitura pe piata transferurilor.

Manchester City a fost sanctionata de UEFA pentru incalcarea fair-play-ului financiar si vor fi exclusi in urmatoarele doua sezoane de Champions League. Potrivit The Sun, Real Madrid vrea sa profite de situatia trupei lui Guardiola si vrea sa il transfere pe Raheem Sterling. Florentino Perez e gata sa ofere aproximatic 217 milioane de euro pentru a-l aduce Sterling. Daca acest transfer s-ar realiza, s-ar apropia de recordul all-time pe piata transferurilor, stabilit e Neymar, in 2017, atunci cand PSG i-a achitat clauza de reziliere lui Neymar.