Dinamo este COMPARATA cu o echipa care s-a batut cu Barcelona si Real Madrid! Omul de incredere al lui Contra a vorbit in Spania despre experienta din Romania

Un om care a lucrat alaturi de Cosmin Contra a impartasit experienta sa in Romania cu presa iberica.

Javier Reyes este preparatorul fizic pe care Cosmin Contra l-a adus in Romania in anul 2017, atunci cand era antrenor la Dinamo. Acesta a vorbit in presa spaniola despre experienta prin care a trecut in Romania, atunci cand "cainii" se luptau la titlu, insa au incheiat campionatul pe locul 3 si s-au calificat in preliminariile Europa League, unde au intalnit o echipa spaniola, Athletic Bilbao. Bascii au invins-o atunci pe Dinamo in dubla-mansa, cu 4-1 scor general.

Preparatorul a oferit un interviu pentru elidealgallego.com unde a vorbit despre situatia clubului romanesc, comparand-o cu cea de la Deportivo La Coruna, echipa care joaca in Segunda Division, insa a fost pentru mult timp in Primera, unde a scris si istorie.

"Am mers la Dinamo si lucrurile au mers bine acolo. Am luat echipa in februarie, echipa a fost in declin, ceva similar cu ce se intampla la Deportivo La Coruna. Cea de-a doua parte a sezonului a fost incredibila si ne-am batut la titlu pana in ultima zi, cu alte doua echipe. Am ajuns sa jucam in Europa, am castigat Cupa Ligii si a fost o experienta fantastica.

De acolo am ajuns la nationala Romaniei. A fost un mare castig, pentru ca a antrena o tara precum Romania este o experienta incredibila si atractiva. Am jucat in Liga Natiunilor si am ajuns sa ne calificam pentru un play-off cu Islanda, care se joaca in martie, insa Cosmin a considerat ca este timpul sa plecam de la echipa", a declarat Javier Reyes conform elidealgallego.com.