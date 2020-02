Real Madrid vrea sa faca un super transfer! Jucatorul e dorit si de Liverpool! Cine e fotbalistul care poate ajunge sub comanda lui Zidane

Real Madrid vrea sa se intareasca in vara.

Zinedine Zidane a pus ochii pe Marcelo Brozovic, fotbalistul lui Inter Milano care e dorit si de Liverpool, anunta Mundo Deportivo.

Brozovic este unul dintre favoritii lui Antonio Conte, jucatorul lipsind in doar 3 meciuri pe parcursul intregului sezon. Internationalul croat e vrut si de Liverpool. Un scouter al englezilor a fost prezent la partida lui Inter impotriva lui AC Milan, castigata cu 4-2 de liderul din Italia. Marcelo Brozovic a reusit sa marcheze un gol in acea partida.

Zidane e de parere ca ca fotbalistul croat ar fi inlcuitorul ideal pentru Luka Modric, fotbalist despre care se crede ca ar putea parasi formatia din Madrid.

Brozovic e sub contract cu Inter pana in 2022, insa acesta are o clauza de reziliere de 60 de milioane de euro.