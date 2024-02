„Niciodată nu a fost atât de tare psihic!” Sorana Cîrstea, lăudată internațional după calificarea în ultimele opt la Dubai

Sorana Cîrstea (33 de ani) își trăiește a doua tinerețe în tenisul mondial, iar performanțele sale nu trec neobservate în presa internațională.

Reputatul jurnalist de tenis portughez, Jose Morgado a apreciat că „Sorana Cîrstea nu a fost niciodată atât de puternică psihic și nu a servit niciodată atât de bine” precum o face în această săptămână, în turneul WTA 1000 de la Dubai.

Cirstea into her 7th career WTA 1000 QF.

Three were in the last 11 months + one Slam QF as well. All on hardcourts.

33yo.

Never served this well or was this mentally tough during her long career. pic.twitter.com/RpSMxtxZVe