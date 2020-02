Real Madrid SIGUR il vrea inapoi dupa GOLUL asta! Odegaard i-a ELIMINAT pe madrileni din Cupa iar acum a dat golul DECISIV in semifinala

Real Sociedad a castigat meciul tur cu Mirandes, 2-1.

Dupa ce a eliminat-o pe Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, din Cupa Spaniei, cu 4-3, dupa ce a condus cu 3-1, Real Sociedad este cu un pas in finala, in urma victoriei din mansa tur a semifinalelor, cu Mirandes.

Sociedad a deschis scorul din penalty, dar oaspetii au egalat rapid, insa a aparut in scena unul dintre cei mai importanti oameni ai gazdelor, Martin Odegaard, care a inscris golul decisiv dupa o actiune superba, demna de un atacant.

Odegaard este venit la Real Sociedad sub forma de imprumut, de la Real Madrid. In acest sezon, mijlocasul de origine norvegiana a jucat 24 de meciuri in tricoul lui Sociedad si a inscris 7 goluri.