Balint, de la ZEU la ZERO intr-o luna! Antrenorul e gata sa plece daca UTA i-o cere: "Duc lupta pana la capat, dar sunt dispus la discutii"

UTA a pierdut 4 meciuri la rand si a coborat pana pe locul 10, dupa ce in urma cu o luna era in playoff si o batea acasa pe campioana CFR Cluj.

Antrenorul Laszlo Balint spune ca e gata sa discute in privinta rezilierii contractului, daca sefii isi doresc despartirea. Balint ar prefera totusi sa continue. Balint lasa de inteles ca va face schimbari in lot in cazul in care va ramane la Arad.

"Astia suntem acum. E bine ca vine perioada asta de pauza, aveam nevoie de ea. Nu sunt genul de antrenor care sa renunte. O sa duc aceasta lupta pana la capat. Daca oamenii din conducere se gandesc la schimbare, sunt deschis la discutii. Daca solutia de a pleca Balint e cea mai eficienta, atunci lucrurile sunt clare. Eu sunt luptator. Cel mai usor e sa cedezi in momentele grele. E important sa intelegem ca aici s-au intamplat lucruri frumoase in 2020. Toata lumea sufera. Dar, ce facem, cedam? Eu sunt luptator. Daca lumea o sa aiba incredere in mine, o sa lupt pana la capat, pana la ultimul strop de energie", a spus Balint la Digisport.