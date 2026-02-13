Catalanii au fost umiliți de formația dirijată de Diego ”Cholo” Simeone, în manșa tur a semifinalelor Copa del Rey. Atletico Madrid va avea prima șansă în retur la accederea în finala competiției.

Spaniolii au găsit vinovatul după umilința Barcelonei: ”Găină fără cap”

Publicația iberică Sport.es i-a oferit lui Alejandro Balde, fundașul stânga scos de Hansi Flick de pe teren în minutul 77, nota 2, cea mai mică din Atletico Madrid - FC Barcelona.

”Dezorientat”, au scris spaniolii, care au adăugat că fotbalistul ”a alergat ca o găină fără cap și a lăsat goluri bine exploatate de atacanții lui Atletico”.

”Simeone i-a făcut viața mizerabilă. Balde nu a mai fost în cea mai bună formă de ceva vreme, dar felul în care a arătat în acest meci a fost foarte îngrijorător.

A fost la capătul liniei de atac a lui Giuliano, care ar fi trebuit să fie cartonaș roșu pentru jucătorul lui Atletico”, a scris sursa anterior menționată.

Hansi Flick a răbufnit la conferința de presă: ”E o mizerie!”

”Ce pot să spun? Începem cu cartonașele galbene, ok? Normal, în prima acțiune, cu faultul la Balde, este cartonaș galben. Este cartonaș galben! Totul este diferit, apoi i-a invitat să joace așa. Haide, e o mizerie, e o mizerie!

Au trebuit să aștepte... câte minute? Șapte minute? Au fost șapte minute? Haide... Pentru mine, când am văzut, a fost clar că nu a fost ofsaid. Poate au văzut ceva diferit, dar spune-ne. Nu există comunicare, iar asta e foarte rău”, a spus Flick, la conferința de presă.