Cei cinci foști jucători graţiaţi sunt Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry şi regretatul Billy Cannon.

Anunțul făcut de Alice Marie Johnson

„Aşa cum ne aminteşte fotbalul, excelenţa se bazează pe determinare, graţie şi curajul de a te ridica din nou. La fel şi naţiunea noastră”, a scris Johnson pe X.

Ea a adăugat apoi că proprietarul echipei Cowboys, Jerry Jones, i-a comunicat personal lui Newton această veste.

Motivele condamnărilor foștilor sportivi

Klecko, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la trei luni de închisoare în 1993 pentru că a minţit un mare juriu federal în legătură cu o fraudă privind asigurările auto la care a participat. El a fost de două ori jucător defensiv All-Pro la New York Jets între 1977 şi 1988. A fost introdus în Pro Football Hall of Fame în 2023.

Newton, în vârstă de 64 de ani, de două ori All-Pro şi de trei ori campion Super Bowl cu echipa Cowboys din anii 1990, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare în 2002, după ce a fost arestat cu 175 de kilograme de marijuana în portbagajul maşinii sale, în apropiere de Dallas.

Lewis, în vârstă de 46 de ani, a pledat vinovat în 2004 pentru utilizarea unui telefon mobil în încercarea de a aranja o tranzacţie cu droguri şi a fost condamnat la patru luni de închisoare. El a jucat ca running back pentru Baltimore Ravens şi Cleveland Browns în cariera sa de 10 ani. A alergat 10.607 yarzi şi a marcat 58 de eseuri. Cel mai bun sezon al său a fost în 2003, când a alergat 2.066 yarzi şi a marcat 14 eseuri. A fost numit Jucătorul Ofensiv al Anului în acea stagiune şi a fost selecţionat în All-Pro şi Pro Bowl pentru singura dată în cariera sa.

Henry a jucat ca running back pentru Buffalo Bills, Tennessee Titans şi Denver Broncos între 2001 şi 2007. A înregistrat două sezoane consecutive cu peste 1.350 de yarzi cu Bills în 2002-2003. În 2009, jucătorul în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru finanţarea unei reţele interstatale de trafic de droguri.

Cannon a ispăşit trei ani dintr-o pedeapsă de cinci ani începând din 1983 pentru participarea la o operaţiune de tipărire de bani falşi. De două ori All-Pro şi de trei ori campion AFL, Cannon a fost probabil cel mai cunoscut pentru perioada în care a jucat ca half back la LSU la sfârşitul anilor 1950. A câştigat Trofeul Heisman în 1959. A murit la vârsta de 80 de ani în 2018.

News.ro