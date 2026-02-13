România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!

Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA

Sportivii români vor evolua, vineri, în competiţiile de snowboard, schi fond şi biatlon, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Opt români la startul întrecerilor de vineri

La snowboard Cross feminin, de la ora 11:00, vor concura pentru România Henrietta Bartalis (vezi galeria foto) şi Kata Mandel.

De la ora 12.45, vor evolua la schi fond – 10 km liber interval Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene.

De la ora 15.00, vor concura la biatlon – 10 km sprint masculin George Buţa, Marian Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.