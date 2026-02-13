Sportivii români vor evolua, vineri, în competiţiile de snowboard, schi fond şi biatlon, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Opt români la startul întrecerilor de vineri
La snowboard Cross feminin, de la ora 11:00, vor concura pentru România Henrietta Bartalis (vezi galeria foto) şi Kata Mandel.
De la ora 12.45, vor evolua la schi fond – 10 km liber interval Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene.
De la ora 15.00, vor concura la biatlon – 10 km sprint masculin George Buţa, Marian Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.
28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.