Germania a câştigat medaliile de aur în proba de ştafetă pe echipe la sanie, joi seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în timp ce România a ocupat ultimul loc, nouă.

Germania, regina de necontestat a probei

Germania s-a impus cu timpul cumulat de 3 min 41 sec 672/1000, nou record al pistei Cortina Sliding Centre.

De remarcat că toţi componenţii echipei au realizat în parte cei mai buni timpi, campionii olimpici la individual Julia Taubitz şi Max Langenhan, precum şi echipajele de dublu, Tobias Wendl/Tobias Arlt, respectiv Dajana Eitberger/Magdalena Matschina.

Germania a câştigat toate concursurile olimpice de ştafetă de la introducerea probei, în 2014.

Argintul a fost adjudecat de Austria (Lisa Schulte, Jonas Mueller, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Selina Egle/Lara Michaela Kipp), la 542/1000 de primul loc.

Podiumul a fost completat de Italia, din care au făcut parte şi perechile campioane olimpice (Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter/Marion Oberhoffer), la 849/1000.

Tricolorii s-au clasat pe poziția 9

România (Ioana-Corina Buzăţoiu, Valentin Creţu, Raluca Strămăturaru/Mihaela-Carmen Manolescu, Vasile-Marian Gîtlan/Darius-Lucian Şerban) a ocupat ultimul loc, nouă, la 8 sec 259/1000 de învingători, după o evoluţie slabă la dublu masculin (+4 sec 491/1000).

În 2022, la Beijing, România s-a clasat tot pe locul 9, dar din 14 echipaje.

Locul 9 rămâne cel mai bun rezultat al delegaţiei României, atât la JO 2022 (ştafetă pe echipe la sanie), cât şi la JO 2026 (ştafetă pe echipe şi dublu feminin la sanie).