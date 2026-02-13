Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€

Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
Real Madrid este gata să facă un nou transfer spectaculos.

Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul central de la Borussia Dortmund, care poate evolua și în bandă stângă, are evoluții care îl aduc în atenția echipelor importante din Europa.

Real Madrid, ”all-in” pentru Nico Schlotterbeck

Având în vedere că, în vară, va intra în ultimul an de contract, este o șansă bună pentru Borussia Dortmund de a-l vinde pe Schlotterbeck, deoarece există șanse mici ca acesta să accepte o prelungire a contractului. Real Madrid a intrat ”pe fir” și pregătește o ofertă impresionantă pentru a-l transfera pe german.

Nu mai puțin de 70 de milioane de euro este gata să plătească Real Madrid pentru a-l transfera pe internaționalul german de la Borussia Dortmund, scrie El Desmarque. 

Ar fi încă o investiție importantă făcută de Real Madrid pentru un jucător de la Borussia Dortmund. Ultima a fost acum trei ani, când Jude Bellingham a fost transferat pentru 127 de milioane de euro.

Nico Schlotterbeck joacă la Borussia Dortmund din 2022, an în care clubul de pe Signal Iduna Park a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Freiburg. La nivel de seniori a mai jucat și pentru Union Berlin, iar la juniori pentru Karlsruhe.

Real Madrid, locul doi în La La Liga

Barcelona rămâne pe primul loc în La Liga, cu 58 de puncte și un avantaj fragil față de rivala Real Madrid, de doar un punct după 23 de etape. În următoarea etapă din campionat, madrilenii vor primi vizita celor de la Real Sociedad.

Echipa de pe ”Bernabeu” va evolua și în play-off-ul optimilor din UEFA Champions League, acolo unde va întâlni Benfica Lisabona în dublă manșă.

