Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€

Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul central de la Borussia Dortmund, care poate evolua și în bandă stângă, are evoluții care îl aduc în atenția echipelor importante din Europa.

Real Madrid, ”all-in” pentru Nico Schlotterbeck

Având în vedere că, în vară, va intra în ultimul an de contract, este o șansă bună pentru Borussia Dortmund de a-l vinde pe Schlotterbeck, deoarece există șanse mici ca acesta să accepte o prelungire a contractului. Real Madrid a intrat ”pe fir” și pregătește o ofertă impresionantă pentru a-l transfera pe german.

Nu mai puțin de 70 de milioane de euro este gata să plătească Real Madrid pentru a-l transfera pe internaționalul german de la Borussia Dortmund, scrie El Desmarque.

Ar fi încă o investiție importantă făcută de Real Madrid pentru un jucător de la Borussia Dortmund. Ultima a fost acum trei ani, când Jude Bellingham a fost transferat pentru 127 de milioane de euro.