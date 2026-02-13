După ce a bifat al doilea ”mandat” din cariera sa de pe ”Bernabeu”, Ancelotti a acceptat, pentru prima oară în cariera sa de antrenor, să fie selecționer. A mai lucrat pentru echipa națională a Italiei, dar atunci a fost doar ”secundul” lui Arrigo Sacchi, între 1992 și 1995.

Carlo Ancelotti, gata să fie selecționerul Braziliei pentru încă patru ani

Acum, sud-americanii se gândesc serios la Cupa Mondială din acest an, care va fi găzduită de America, Mexic și Canada. Indiferent de rezultatul pe care Brazilia îl va obține acolo, oficialii sunt gata să-i ofere un nou contract lui Ancelotti, valabil pentru încă patru ani.

Potrivit jurnalistului Mario Cortegana, Ancelotti este gata să semneze un nou contract, valabil până în 2030, astfel că ar urma să conducă naționala Braziliei și la următoarea Cupă Mondială, care va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.