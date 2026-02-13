NEWS ALERT Ce lovitură! Carlo Ancelotti a spus ”DA” și semnează

Ce lovitură! Carlo Ancelotti a spus ”DA” și semnează Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat ”job-ul” de selecționer al Braziliei, după ce și-a încheiat socotelile cu Real Madrid în vara anului trecut.

TAGS:
Carlo AncelottiBrazilia
Din articol

După ce a bifat al doilea ”mandat” din cariera sa de pe ”Bernabeu”, Ancelotti a acceptat, pentru prima oară în cariera sa de antrenor, să fie selecționer. A mai lucrat pentru echipa națională a Italiei, dar atunci a fost doar ”secundul” lui Arrigo Sacchi, între 1992 și 1995.

Carlo Ancelotti, gata să fie selecționerul Braziliei pentru încă patru ani

Acum, sud-americanii se gândesc serios la Cupa Mondială din acest an, care va fi găzduită de America, Mexic și Canada. Indiferent de rezultatul pe care Brazilia îl va obține acolo, oficialii sunt gata să-i ofere un nou contract lui Ancelotti, valabil pentru încă patru ani.

Potrivit jurnalistului Mario Cortegana, Ancelotti este gata să semneze un nou contract, valabil până în 2030, astfel că ar urma să conducă naționala Braziliei și la următoarea Cupă Mondială, care va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.

Brazilia este cea mai titrată națională din istoria Cupei Mondială, cu cinci trofee câștigate. Nu s-a mai impus, însă, din 2002, de pe vremea unor jucători precum Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos sau Ronaldinho.

Carlo Ancelotti, opt meciuri pe banca naționalei Braziliei

Până acum, managerul italian a strâns opt partide pe banca selecționatei Braziliei, reușind să câștige doar patru dintre acestea. Două meciuri s-au încheiat la egalitate, iar două au fost înfrângeri (3-2 cu Japonia și 1-0 cu Bolivia).

La Cupa Mondială din acest an, Brazilia a fost repartizată în Grupa C, unde se va duela cu Scoția, Haiti și Maroc.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
ARTICOLE PE SUBIECT
Note HORROR pentru jucătorii Barcelonei în 0-4 cu Atletico Madrid! Doar doi catalani nu s-au făcut de râs
Note HORROR pentru jucătorii Barcelonei în 0-4 cu Atletico Madrid! Doar doi catalani nu s-au făcut de râs
ULTIMELE STIRI
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Spaniolii au găsit vinovatul după umilința Barcelonei: ”Găină fără cap”
Spaniolii au găsit vinovatul după umilința Barcelonei: ”Găină fără cap”
Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

„Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“

„Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“

România și-a aflat adversarele în Nations League! Tricolorii vor înfrunta starul Barcelonei

România și-a aflat adversarele în Nations League! Tricolorii vor înfrunta starul Barcelonei

Charalambous și Pintilii, în culmea fericirii. Nimic nu anunța asta la FCSB: „Curând!”

Charalambous și Pintilii, în culmea fericirii. Nimic nu anunța asta la FCSB: „Curând!”

Cupa României | Universitatea Craiova - FCSB 2-2! Campionii României, eliminați prematur

Cupa României | Universitatea Craiova - FCSB 2-2! Campionii României, eliminați prematur

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea: ”Mă simt bine, încep să antrenez”

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea: ”Mă simt bine, încep să antrenez”



Recomandarile redactiei
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
Gigi Becali s-a enervat la TV! „Mărul discordiei”, Ștefan Târnovanu: „Cum să spuneți, cum? Noi avem probleme”
Gigi Becali s-a enervat la TV! „Mărul discordiei”, Ștefan Târnovanu: „Cum să spuneți, cum? Noi avem probleme”
Alte subiecte de interes
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!