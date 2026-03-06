Arbeloa are patru stoperi accidentați pentru partida cu Celta Vigo

Cu David Alaba și Eder Militao accidentați, cu Raul Asencio incert din cauza unei lovituri la gât și cu Dean Huijsen suspendat, Alvaro Arbeloa îl are la dispoziție doar pe Antonio Rudiger pe postul de stoper și ar putea apela la puștiul Lamini Fati pentru partida cu Celta Vigo, echipa unde este titular între buturi Ionuț Radu.

Presa spaniolă crede că acesta va fi cel puțin pe banca de rezerve, având șanse să prindă primele minute pentru echipa de seniori, dar că madrilenii pot începe partida cu Rudiger și Tchouameni în centrul defensivei. Fati este caracterizat ca "o stâncă, un copil minune. Combină viteza, forța și tehnica, este un pachet complet și e foarte asemănător ca stil de joc cu David Alaba".

Este născut la Madrid din părinți de origine africană

Lamini Domingos Fati Joao (19 ani / 180 cm) este născut la Madrid din părinți de origine africană, tatăl fiind emigrant din Guineea-Bissau și mama fiind originară din Angola. A fost format la formațiile de juniori ale cluburilor Union Adarve (2013-2019), Leganes (2019-2024) și Real Madrid (2025).

La nivel de seniori a evoluat pentru Leganes B (2024) și Real Madrid Castilla (2025-prezent). Acesta a fost cumpărat în urmă cu un an de zile pentru doar 120.000 de euro, iar acum are o cotă de piață de 1 milion de euro. Nu are nicio relație de rudenie cu Ansu Fati (23 de ani), atacant trecut pe la FC Barcelona, Brighton & Hove Albion și AS Monaco, deși tatăl acestuia provine tot din Guineea-Bissau.

Foto - Getty Images