Mesajul lui Gică Hagi după ce Real Madrid a împlinit 124 de ani de la înființare: "Sunt mândru!"
Spaniolii au înființat Real Madrid pe 6 martie 1902.

Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost legitimat la Real Madrid în timpul carierei sale fotbalistice în perioada 1990/92, apoi a plecat la Brescia și s-a întors doi ani mai târziu în campionatul spaniol, la FC Barcelona.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Gică Hagi a bifat 84 de apariții în toate competițiile pentru Real Madrid, unde și-a trecut în cont 20 de reușite și, pe deasupra, a oferit și 13 pase decisive.

Gică Hagi a scris un mesaj pe rețelele social media după ce Real Madrid a împlinit 124 de ani de la înființare. Fostul mare internațional român a publicat și un videoclip cu golul său din meciul cu Osasuna din sezonul 1991/92, când a înscris de la mijlocul terenului.

”Un club legendar, o istorie încărcată de performanțe fantastice. Mândru că am făcut parte din ea. La mulți ani, Real Madrid!”, a scris Hagi.

Cariera impresionantă a lui Gică Hagi

Impresionanta carieră a lui Gică Hagi a început la Farul Constanța, în 1982. ”Regele” ajungea în București în 1983, la Sportul Studențesc, iar trei ani mai târziu prindea transferul carierei, la Steaua, proaspăta campioană a Europei, cu care a și câștigat Supercupa Europei în fața celor de la Dinamo Kiev (Hagi marca atunci golul victoriei).

În 1990, Real Madrid îl cumpăra pentru 4,3 milioane de euro, iar Hagi devenea primul și singurul român care a jucat în tricoul formației de pe ”Bernabeu”!. Au urmat ”Brescia Romena” condusă de Mircea Lucescu, Barcelona și Galatasaray.

În Turcia, Gică Hagi a avut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist. A câștigat, alături de Galatasaray, de patru ori consecutiv titlul în Super Lig, dar și o Cupă, două Supercupe, Cupa UEFA și Supercupa Europei.

