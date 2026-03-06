Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost legitimat la Real Madrid în timpul carierei sale fotbalistice în perioada 1990/92, apoi a plecat la Brescia și s-a întors doi ani mai târziu în campionatul spaniol, la FC Barcelona.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Gică Hagi a bifat 84 de apariții în toate competițiile pentru Real Madrid, unde și-a trecut în cont 20 de reușite și, pe deasupra, a oferit și 13 pase decisive.

Mesajul lui Gică Hagi după ce Real Madrid a împlinit 124 de ani de la înființare: ”Sunt mândru!”

Gică Hagi a scris un mesaj pe rețelele social media după ce Real Madrid a împlinit 124 de ani de la înființare. Fostul mare internațional român a publicat și un videoclip cu golul său din meciul cu Osasuna din sezonul 1991/92, când a înscris de la mijlocul terenului.

”Un club legendar, o istorie încărcată de performanțe fantastice. Mândru că am făcut parte din ea. La mulți ani, Real Madrid!”, a scris Hagi.