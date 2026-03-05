Contractul croatului cu gruparea din Serie A va expira la finalul acestui sezon, iar Modric are opțiune de prelungire cu încă un sezon.

Luka Modric, condiția pusă de Massimiliano Allegri pentru a semna cu Real Madrid

Totuși, ajuns la 40 de ani, Luka Modric ar putea reveni la Real Madrid. Motivul? Este una dintre cele două condiții puse de antrenorul dorit de spanioli pentru a ajunge la cârma echipei de pe Santiago Bernabeu.

Massimiliano Allegri este antrenorul dorit de Florentino Perez & co. pentru a prelua conducerea băncii tehnice de la Alvaro Arbeloa. Spaniolii nu sunt mulțumiți de felul în care se prezintă echipa în acest sezon, dar șefii de pe ”Bernabeu” cred că Massimiliano Allegri poate face din Real Madrid o forță de neoprit.

În momentul de față, tehnicianul italian este antrenorul lui AC Milan, unde îl are sub comanda sa pe Luka Modric.

Conform Tuttosport, Allegri a pus două condiții pentru a prelua Real Madrid. În primul rând, Allegri vrea să îl ia cu el la clubul de pe ”Santiago Bernabeu” pe Luka Modric, însă nu ca jucător, ci ca membru al staff-ului tehnic, care să facă legătura între vechea și noua generație de jucători.

Cealaltă condiție pusă de Massimiliano Allegri ar fi ca Real Madrid să îl transfere pe Adrien Rabiot la mijlocul terenului.