Totuși, presa din Spania anunță o nouă schimbare la nivelul băncii tehnice a lui Real Madrid.

Real Madrid vrea să îl aducă pe Massimiliano Allegri în locul lui Alvaro Arbeloa

Concret, Florentino Perez & co. vor să aducă la echipă un antrenor legendar, dar misiunea cleor de la Real Madrid de a-l convinge pe tehnician să semneze nu va fi simplă, având în vedere că l-a mai ofertat în trecut.

Arbeloa nu a demonstrat până în prezent că este antrenorul de care Real Madrid are nevoie, iar jurnaliștii iberici scriu că până și jucătorii madrilenilor își pun semne de întrebare în legătură cu antrenorul de 43 de ani.

În acest context, se vorbește deja despre un înlocuitor pentru Alvaro Arbeloa, iar o informație apărută în presa italiană vorbește despre o posibilă venire a lui Massimiliano Allegri pe banca lui Real Madrid.

Gazzetta dello Sport a scris că Real Madrid pregătește a treia ofertă prin care va încerca să îl convingă pe actualul antrenor al lui AC Milan să semneze, iar madrilenii ar fi purtat deja primele discuții cu tehnicianul.

Florentino Perez a mai încercat să îl aducă pe Allegri la Real Madrid în 2019 și 2021. În urmă cu cinci ani, Allegri s-a înțeles cu gruparea de pe Santiago Bernabeu pentru un contract valabil pe trei sezoane și un salariu anual de 8.5 milioane de euro, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri.