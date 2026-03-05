Întrebat dacă se transferă la Real Madrid, fotbalistul a rupt tăcerea: ”Aș fi prost dacă aș pleca de aici”

Cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul portughez face spectacol în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate în România pe VOYO.

Întrebat însă despre zvonurile potrivit cărora ar urma să plece la Real Madrid, Vitinha a explicat că ar fi o alegere extrem de neinspirată să părăsească gruparea pariziană în acest moment.

”Aș fi prost dacă aș pleca de la Paris Saint-Germain acum. Nu cred că un transfer la Real Madrid e cel mai bun lucru pentru mine. Mă simt foarte bine aici, la PSG.

Avem un lot grozav și un antrenor minunat, pe Luis Enrique”, a spus Vitinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media.