Întrebat dacă se transferă la Real Madrid, fotbalistul a rupt tăcerea: ”Aș fi prost dacă aș pleca de aici”

Vitinha (26 de ani) este legitimat la Paris Saint-Germain din vara lui 2022.

Cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul portughez face spectacol în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate în România pe VOYO.

Întrebat însă despre zvonurile potrivit cărora ar urma să plece la Real Madrid, Vitinha a explicat că ar fi o alegere extrem de neinspirată să părăsească gruparea pariziană în acest moment.

”Aș fi prost dacă aș pleca de la Paris Saint-Germain acum. Nu cred că un transfer la Real Madrid e cel mai bun lucru pentru mine. Mă simt foarte bine aici, la PSG. 

Avem un lot grozav și un antrenor minunat, pe Luis Enrique”, a spus Vitinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media.

Cifrele lui Vitinha

PSG l-a adus pe Vitinha în vara lui 2022, după ce parizienii le-au plătit celor de la Porto 41,5 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului.

Închizătorul a mai evoluat la Wolves, în perioada 2020/21, sub formă de împrumut.

La PSG, Vitinha a bifat 190 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 25 de ori și, pe deasupra, a oferit și 24 de pase decisive. 

