Real, asteptata de Barcelona in semifinalele Cupei! "Galacticii" au castigat meciul tur cu Girona

Ultima semifinalista din Cupa Spaniei se decide in aceasta seara.

Real Madrid a castigat meciul din turul sferturilor de finala cu Girona, scor 4-2, pe "Santiago Bernabeu". Misiunea "galacticilor" pare a fi una usoara in aceasta seara in fata echipei aflate la doar 3 puncte de retrogadare in clasamentul La Liga.

Valencia, Barcelona si Betis sunt echipele deja calificate in semifinalele Cupei Spaniei.

Echipele de start: