Anuntul BOMBA al lui Pochettino! Ce a spus antrenorul dorit de Real Madrid si Manchester United

Pochettino se poate desparti de Tottenham la finalul actualului sezon.

Aflat pe lista celor de la Manchester United dupa demiterea lui Jose Mourinho, Mauricio Pochettino se poate desparti de Tottenham Hotspur la finalul actualului sezon! Managerul argentinian este dorit si de Florentino Perez la Real Madrid, fiind unul dintre antrenorii contactati dupa plecarea lui Zinedine Zidane.

Pochettino a semnat un nou contract care se intinde pe o perioada de 5 ani in luna mai in 2018, insa nu poate garanta ca va fi tot la Tottenham in sezonul viitor: "Nu pot promite asta! Depinde de starea patronului, de decizia companiei, nu este doar decizia mea.



Am semnat pe 5 ani. Eu vreau sa respect contractul. Dar chiar daca semnezi pe 5 ani nu inseamna ca vei ramane pentru totdeauna. Imi iubesc slujba si imi plac provocarile. Cand am ajuns la Tottenham stiam foarte bine ca provocarea va fi una dificila. Suntem victimele propriului nostru succes, clubul era la alt nivel inainte. Sunt o persoana pozitiva, voi ramane alaturi de club pana la final pentru a-l ajuta sa realizeze ceea ce isi doreste" a spus Pochettino inainte de partida cu Watford din Premier League.