Vinicius s-a dus direct la fotbalistul care a izbucnit în plâns după Real Madrid - Girona

Real Madrid s-a impus cu 4-0 în fața Gironei pe ”Santiago Bernabeu”. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa cu numărul 24 din primul eșalon al Spaniei.

La capătul celor 90 de minute de pe ”Bernabeu”, Yan Couto, fundașul dreapta al Gironei, a început să lăcrimeze, iar starul lui Real Madrid, Vinicius Junior, s-a dus imediat la adversarul său să-l consoleze.

Yan Couto a fost ”victima” lui Vinicius în timpul meciului. Starul lui Real Madrid l-a depășit cu fiecare ocazie pe fundașul dreapta al Gironei, care nu s-a mai putut stăpâni la finalul partidei.

