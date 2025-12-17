Internaționalul român a marcat în minutul 37, speculând o eroare uriașă a portarului advers, într-o primă repriză în care gazdele au controlat ostilitățile.



Meciul din etapa a treia a grupei C din Cupa Turciei a început prost pentru Gaziantep FK. Rizespor s-a desprins rapid pe tabelă la 2-0, grație "dublei" reușite de Dervisoglu. Totuși, chiar înainte de pauză, insistența lui Deian Sorescu a readus echipa în joc, românul transformând o fază banala într-un gol care a amuțit stadionul din Rize.



Instinct de "prădător", gafă monumentală



În minutul 37, jucătorii gazdelor au încercat să iasă din defensivă cu pase pe jos, dar portarul Erdem Canpolat a comis o gafă impardonabilă. După ce a primit o pasă simplă în propriul careu, goalkeeper-ul lui Rizespor a încercat să degajeze balonul, însă a trimis mingea direct la jucătorul român, aflat în presing agresiv. După ce s-a văzut cu mingea la picior, Sorescu a șutat imparabil, reducând diferența de pe tabelă.



Pe teren se află și Alexandru Maxim (34 de ani), care poartă banderola de căpitan al oaspeților în această după-amiază.



La pauză, tabela arată 2-1 pentru Rizespor. Sorescu și Maxim au la dispoziție încă 45 de minute pentru a evita înfrângerea.

