Cosmin Olăroiu (56 de ani) a făcut o alegere curajoasă, în momentul în care a preluat naționala Emiratelor, la finalul lunii mai, într-un moment în care era pe val cu Sharjah, formație cu care tocmai câștigase Champions League 2.

Când a acceptat oferta federației, românul a luat în calcul mai mulți factori, după cum Sport.ro a explicat aici. Cum însă nu toate „pariurile“ pot fi câștigătoare în viață, timpul a demonstrat că Oli a tras lozul necâștigător prin această experiență pe banca Emiratelor. Acum, când sunt șanse mari să asistăm la despărțirea lui Oli de această reprezentativă, românul a vorbit despre ce a însemnat această experiență.

Olăroiu: „Nu știm dacă ne vom mai întâlni cu o asemenea șansă în viață“

Partida care poate marca finalul aventurii lui Olăroiu, la naționala Emiratelor, e cea cu Arabia Saudită, în finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025. Meciul e programat pentru joi, de la ora 13:00, ora României.

Prefațând acest duel, tehnicianul român a subliniat importanța întâlnirii. Mai ales că o eventuală victorie ar aduce cel mai bun rezultat al Emiratelor în Arab Cup. În acest moment, cea mai bună clasare a „albilor“, în această competiție, e un loc 4, obținut în 1998.

„Să fiu selecționerul Emiratelor a însemnat o mare onoare pentru mine. Și mesajul meu cel mai important pentru fanii naționalei e să fie mândri de echipa lor! Pentru că această reprezentativă a arătat un mare potențial și a ajuns la un nivel foarte bun. Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit“, și-a început Oli discursul.

În continuare, el a vorbit despre confruntarea cu Arabia Saudită. Ca o coincidență, această națională e cealaltă reprezentativă pe care a pregătit-o Oli, într-un foarte scurt mandat care a fost valabil doar pentru Cupa Asiei din 2015. În acel moment, Olăroiu era antrenor full-time, la Shabab Al-Ahli din Dubai.

„Faptul că am fost aici, la acest turneu, e o realizare pentru acest grup de jucători. Mă refer, în primul rând, la jucătorii mai tineri care au evoluat aici. Acest maraton fotbalistic, cu cinci meciuri în 16 zile, se poate încheia acum cu o victorie în finala mică. Asta ne dorim cu toții. Locul 3 ne motivează, pentru că nu știm ce se va întâmpla, la viitoarele ediții. E posibil ca jucătorii care sunt acum aici să nu mai aibă o asemenea șansă pe viitor. De aceea, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, pentru a câștiga“, a continuat primul selecționer român din istoria Emiratelor.

„Meciuri cu 60,000 – 70,000 de oameni în tribune, o experiență unică“

Oli a insistat apoi că actualul lot al Emiratelor, cu mulți jucători tineri, a avut numai de câștigat prin participarea în FIFA Arab Cup 2025, indiferent de rezultatul meciului de joi cu Arabia Saudită.

„Intensitatea partidelor, miza, faptul că am evoluat pe niște stadioane în care au fost 60,000 – 70,000 de oameni, iată motivele pentru care jucătorii mei au avut numai de câștigat aici, la Doha. Ei n-au parte de astfel de meciuri, în campionatul intern, săptămânal. De aceea, îmi doresc, în primul rând pentru ei, să terminăm turneul cu obținerea locului 3“, a încheiat Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

