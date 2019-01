Ruptura la Real Madrid? Fanii nu il mai vor pe Gareth Bale! Ce au facut suporterii madrileni!

AS a creat un sondaj pentru fanii Realului.

Gareth Bale a revenit pe teren dupa trei saptamani de pauza, perioada in care s-a refacut dupa o noua accidentare. A fost introdus in minutul 64 in partida cu Espanyol din campionat si a reusit sa marcheze golul patru al Realului la numai doua minute distanta.

Prestatia sa a dat nastere unor discutii legate de jucatorii care ar trebui sa inceapa meciul in atacul Realului. Chiar daca a marcat in ultima etapa, galezul pare ca nu mai este dorit in primul 11 de catre fanii "galacticilor". AS i-a intrebat pe acestia, prin intermediul unui sondaj, ce jucator ar trebui sa ramana pe banca in urmatoarele etape.

Variantele oferite de site-ul de sport au fost Gareth Bale, Lucas Vazquez si Vinicius Junior. Cei mai multi fani (54,10%) au fost de parere ca galezul ar trebui sa ramana pe banca. Lucas Vasquez s-a clasat pe locul doi, cu 36,98% din voturi, iar Vinicius a fost votat de numai 8,91% din totalul respondentilor.

Gareth Bale are cifre superioare celor doi, insa acest lucru nu a contat pentru fanii Realului. Madrilenii s-au descurcat bine in perioada in care galezul a lipsit, reusind sa inscrie 14 goluri.