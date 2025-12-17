Inter a decolat în această după-amiază spre Riad, locația unde vineri, pe King Saud University Stadium, va înfrunta revelația Bologna pentru un loc în marea finală a Supercupei Italiei. Deși miza este uriașă, problemele de lot i-au dat bătăi de cap antrenorului român, care a fost nevoit să apeleze la resursele academiei pentru a completa foaia de joc.



Deși veteranii Hakan Calhanoglu și Matteo Darmian au făcut deplasarea alături de restul grupului, staff-ul tehnic a stabilit că aceștia vor fi disponibili doar în eventualitatea calificării în ultimul act al competiției, cei doi fiind indisponibili din punct de vedere medical pentru semifinală. În acest context, Cristi Chivu a decis să convoace de urgență patru jucători de la echipa Under 23: Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski și Taho.



Premieră absolută în mandatul românului



Dintre cei patru tineri care au prins avionul spre Orientul Mijlociu, numele care atrage cel mai mult atenția este cel al polonezului Iwo Kaczmarski. Pentru mijlocaș, aceasta reprezintă o premieră absolută, fiind prima sa convocare oficială la echipa mare pentru o partidă cu miză.



Kaczmarski nu este totuși un necunoscut pentru Chivu. Acesta a mai prins câteva minute sub comanda românului într-un amical disputat în Libia, împotriva celor de la Atletico Madrid. Considerat un pilon de bază în echipa secundă antrenată de Stefano Vecchi, polonezul este un mijlocaș "box-to-box" în sistemul 3-5-2, un profil care s-ar putea dovedi esențial pentru Chivu în încercarea de a bloca linia mediană a celor de la Bologna.



Duelul dintre Bologna și Inter va avea loc pe 19 decembrie, de la ora 21:00.

