ULTIMA ORA | Real Madrid si-a gasit atacant! Golgheterul Germaniei, varf cu 18 goluri in 25 de meciuri, dorit de Perez pe Bernabeu

Detinatoarea trofeului Champions League il poate transfera pe Luka Jovic.

Real Madrid cauta un atacant care sa ii faca concurenta lui Benzema in linia ofensiva si a pus ochii pe tanarul Luka Jovic. Fotbalistul de 21 de ani este imprumutat de Benfica la Eintracht Frankfurt, in Bundesliga.

Jovic are o clauza in contract care mentioneaza faptul ca Eintracht il poate transfera definitiv pentru o suma cuprinsa intre 6 si 12 milioane de euro, iar nemtii intentioneaza sa o foloseasca. Astfel, Real Madrid va putea negocia direct cu oficialii de la Frankfurt.

Atacantul nascut in Bosnia, dar cu pasaport sarb are contract pana in vara acestui an. Este considerat revelatia sezonului in Germania, reusind sa inscrie 18 goluri in 25 de meciuri: 13 in Bundesliga si 5 in Europa League.

Florentino Perez trebuie sa se grabeasca daca vrea sa il aduca pe Santiago Bernabeu, pentru ca Barcelona si Bayern Munchen sunt si ele interesate de atacantul lui Eintracht Frankfurt.

Real Madrid a incercat sa transfere alti atacanti in aceasta perioada, insa sumele cerute de cluburile acestora au fost imense. Madrilenii au discutat cu PSG pentru Cavani si cu Bayern Munchen pentru Lewandowski, insa negocierile s-au blocat. Perez a incercat sa il aduca si pe Harry Kane de la Tottenham, insa englezii au cerut 350 milioane de euro in schimbul sau.