Real Madrid a platit un fotbalist cu 28.000 de euro/ minut ca sa doarma pe banca! Cine este si unde a ajuns acum jucatorul!

Real Madrid l-a imprumutat in 2009 de la West Ham.

Julien Faubert este un fotbalist francez de 35 de ani, care a evoluat pentru Real Madrid in returul sezonului 2008/09. Mijlocasul a fost imprumutat de la West Ham in februarie 2009 si s-a mutat la Madrid cu gandul la performanta.

Mijlocasul nu a impresionat stafful tehnic si a fost folosit in numai doua meciuri din campionat, jucand 54 de minute in 6 luni la formatia antrenata pe atunci de Juande Ramos. Partidele cu Racing Santander si Athletic Bilbao au fost rapid uitate de fanii madrileni, insa un moment din meciul cu Villareal sigur va ramane intiparit in memoria suporterilor.

Daca imparteai salariul lui Faubert de la acea vreme la numarul de minute dintr-un joc, rezulta ca francezul era platit cu 28.000 de euro/minut, insa acest lucru nu a contat prea mult pentru mijlocas. Francezul a adormit pe banca la un meci de campionat cu Villareal, chiar daca echipa sa era condusa. Mai mult, fotbalistul nu s-a prezentat la o sedinta de pregatire, crezand ca a primit o zi libera.

Dupa experienta petrecuta la Madrid, Faubert s-a intors la West Ham, iar apoi a mai jucat pentru Elazigspor, Bordeaux, Kilmarnock, Inter Turku si Borneu. Mijlocasul de 35 de ani este liber de contract acum.