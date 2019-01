Guardiola, in conflict cu cei de la Real Madrid! Solari a inceput sa rada cand a auzit ultima declaratie: "A facut-o intentionat!"

Guardiola i-a iritat pe cei de la Real Madrid.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a dat o declaratie care a starnit rumoare printre fanii celor de la Real Madrid. Vorbind despre posibilitatea de a castiga 4 trofee cu Manchester City in acest sezon, Guardiola a ignorat-o pe Real Madrid.

"Care sunt cele mai bune echipe din ultimul deceniu? Juventus, Bayern si Barcelona, acestea sunt cele mai bune. De ce? Pentru ca in fiecare sezon castiga titlul, in fiecare sezon castiga Cupa, in fiecare sezon se lupta pentru tot. Pare intentionat faptul ca ne-a omis" a fost declaratia lui Guardiola.

Guardiola a fost rival al celor de la Real Madrid atat ca jucator, cat si ca antrenor. Acesta facea insa referire la succesul intern, Real Madrid avand doar 2 titluri castigate in ultimii 10 ani.

Raspunsul lui Solari

Intrebat in conferinta de presa de dinaintea partidei de Cupa Spaniei contra celor de la Girona despre declaratia lui Pep Guardiola, antrenorul Realului a zambit pentru ca apoi sa spuna: "Real Madrid este cel mai bun club din acest secol, cel mai bun din istorie si cel mai bun din ultimul deceniu!" a fost replica lui Solari.