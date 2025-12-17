Luis Suarez va juca la Inter Miami și în 2026

Miercuri, Inter Miami a anunțat că Luis Suarez a semnat prelungirea contractului, iar uruguayanul va rămâne la campioana din MLS și în 2026.



Decizia lui Inter Miami vine după sezonul istoric al clubului, unul în care a cucerit în premieră MLS Cup. Luis Suarez a reușit 17 goluri și 17 pase decisive în cele 50 de partide în care a fost utilizat.



Luis Suarez va fi astfel coleg și în 2026 cu Lionel Messi. În schimb, la Inter Miami nu vor mai juca Jordi Alba și Sergio Busquets, alți foști jucători ai Barcelonei care au decis să se retragă la finalul acestui an.



Pentru Suarez va fi al treilea an la Inter Miami. Uruguayanul a ajuns la clubul patronat de David Beckham în ianuarie 2024, iar până acum a strâns 42 de goluri și 29 de pase decisive în 87 de apariții.

